Eleições: Jerónimo acusa Costa de "enfeitar-se" agora com medidas da CDU às quais se opunha antes

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou o seu homólogo socialista e primeiro-ministro, António Costa, de "enfeitar-se" agora com medidas propostas pela CDU e às quais o Governo se opôs e resistiu inicialmente.

Num comício noturno no Centro Cultural de Samora Correia, Santarém, o líder comunista defendeu que "tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo, tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU".

"Avanços conquistados a pulso. Pode o Governo do PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, dizendo que são o resultado das suas opções, que não pode desmentir, nem iludir esta simples verdade: muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição. O que se avançou, é preciso dizê-lo, avançou-se porque o PS não tinha os votos para, sozinho, impor a política que sempre, ao longo de quatro décadas, fez sozinho ou com o PSD e o CDS", disse.