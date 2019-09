Eleições: Justiça e corrupção fazem subir decibéis em debate nas rádios

Justiça e combate à corrupção animaram hoje o debate dos seis líderes partidários, com a tensão a subir entre António Costa e Assunção Cristas e Rui Rio a admitir a punição de jornalistas por violação do segredo de justiça.

Depois de quase uma hora em que cada um expôs e debateu, em ambiente tranquilo, no debate organizado em conjunto pela Antena 1, Rádio Renascença e TSF, no auditório da emissora católica, em Lisboa, a justiça e o combate à corrupção fizeram subir os decibéis.

Primeiro, quanto à ideia, do Bloco de Esquerda, de criar o crime de enriquecimento injustificado, que tanto António Costa, do PS, como Rui Rio, do PSD, concordaram em discordar.