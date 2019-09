Eleições: Lusa e Social Data Lab lançam 'site' dedicado às legislativas

A agência Lusa e a Social Data Lab lançaram hoje um 'site' dedicado às legislativas de 06 de outubro que permite acompanhar resultados, consultar o histórico de votações ou fazer análises tendo em conta fatores económicos ou demográficos.

O EyeData Legislativas 2019, disponível no endereço https://legislativas2019-lusa.socialdatalab.pt/ (ou através do 'site' da Lusa - www.lusa.pt) está dividido em quatro partes: "Caracterização dos Círculos Eleitorais", "Atualização permanente e extrapolação dos resultados das Legislativas de 2019", "Relacionamento dos resultados com indicadores socioeconómicos e demográficos" e "Resultados de eleições anteriores e 'Curiosidades'".

Em relação aos 22 círculos eleitorais (18 distritos, duas regiões autónomas, Europa e Fora da Europa), são apresentados textos realizados por jornalistas da Lusa que sintetizam dossiês e problemas marcantes em cada um dos círculos, além de uma caracterização com dados estatísticos.