Eleições: Minoria do PS de Daniel Adrião pede pluralismo e críticos nas listas de deputados

A corrente minoritária dos socialistas liderada por Daniel Adrião enviou uma carta aberta ao secretário-geral do PS, António Costa, pedindo que as listas de candidatos a deputados do partido sejam pluralistas e integrem os críticos da direção.

Esta carta aberta, divulgada hoje, é subscrita por 122 dirigentes, militantes e simpatizantes e surge antes de a Comissão Política Nacional do PS aprovar na próxima terça-feira as suas listas de candidatos para as próximas eleições legislativas.

"É com a convicção da justeza, do sentido ético e do princípio superior comungado que apelamos ao camarada secretário-geral, António Costa, que na proposta que lhe cabe apresentar à Comissão Política Nacional, que procederá à aprovação das listas eleitorais do PS para as legislativas de 6 de Outubro, seja plasmada aquela que é a plural representação democrática nos órgãos nacionais do partido", lê-se no texto.