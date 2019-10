Eleições: Nós, Cidadãos! expectante na eleição em Lisboa, Porto e Évora

O presidente do Nós, Cidadãos! disse hoje que o partido vai ter "um resultado interessante" no domingo, manifestando expectativa quanto à possível eleição nos círculos de Lisboa, Porto e Évora.

"O balanço ainda é cedo para se fazer, mas uma coisa é certa estamos completamente moralizados em círculos como Lisboa, Porto e Évora para ter resultados muito acima do expectável", disse à agência Lusa Mendo Castro Henriques, após uma visita, na Amadora, à Cooperativa Moving Diáspora, que funciona como uma loja do cidadão para os imigrantes cabo-verdianos.

O presidente do partido e cabeça de lista pelo círculo de Lisboa adiantou que tem sentido, das conversas de rua, "uma insatisfação com os políticos profissionais" e "uma espécie de cansaço por parte das pessoas" sobre aquilo que ouvem na televisão, que "é mais do mesmo".