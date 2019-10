PAN diz que objetivo está alcançado

A número dois da lista do PAN por Lisboa, Inês Sousa Real, afirmou este domingo que o grande objetivo do partido "está alcançado", com a eleição de mais do que um deputado e consequente possibilidade de criar um grupo parlamentar.

"O nosso grande objetivo está alcançado. O PAN será certamente capaz de alcançar um grupo parlamentar, duplicando assim a sua representação", afirmou a número dois da lista do PAN por Lisboa e porta-voz do partido para a noite eleitoral, Inês Sousa Real, que reagia às projeções das televisões sobre os resultados das legislativas.

De acordo com as projeções hoje divulgadas, o PAN pode eleger até 6 deputados.