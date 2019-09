Eleições: Partido da Terra acusa partidos de serem eco-oportunistas

O presidente do Partido da Terra (MPT) afirma-se como o único interlocutor para as questões climáticas em Portugal e acusa os outros partidos de abordarem o tema de forma oportunista e a pensar nos votos.

Em entrevista à agência Lusa no âmbito das legislativas de 06 de outubro, José Inácio Faria recorda que o MPT tem uma história de defesa do ambiente que conta já com 26 anos.

"Não somos 'eco-friendly' nem eco-oportunistas, como alguns serão", disse, sublinhando que o partido "desde sempre teve o pilar da ecologia e humanismo muito vincados na atividade política local, nacional e internacional".