Eleições: Pedro Nuno Santos criticou atuação da direção em Braga e Costa respondeu-lhe

O dirigente socialista Pedro Nuno Santos criticou a direção do seu partido pela forma como geriu o processo de escolha dos candidatos a deputados no círculo de Braga, e o secretário-geral do PS, António Costa, respondeu-lhe.

Este episódio entre Pedro Nuno Santos e António Costa, de acordo com dirigentes socialistas contactados pela agência Lusa, passou-se na terça-feira ao fim da tarde, durante a reunião do Secretariado Nacional do PS, que antecedeu a aprovação das listas de candidatos a deputados em Comissão Política.

Na reunião do Secretariado Nacional do PS, o antigo líder da JS e atual ministro das Infraestruturas e da Habitação considerou que houve uma excessiva interferência da direção na composição da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Braga, depois de a respetiva federação a ter aprovado com mais de 80% de votos favoráveis.