Eleições: Pedro Nuno Santos (PS) faz ataque cerrado ao "programa escondido da direita"

O dirigente socialista Pedro Nuno Santos fez hoje um ataque cerrado ao "individualismo" e sentido de "competição" do PSD e CDS-PP, acusando-os de terem um programa "escondido" de recusa de políticas sociais com sentido de comunidade.

No comício do PS de Aveiro, círculo pelo qual é cabeça de lista do PS, Pedro Nuno Santos fez uma intervenção de cerca de 20 minutos sem qualquer crítica às forças à esquerda dos socialistas, Bloco de Esquerda, PCP e "Os Verdes".

O ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e atual ministro das Infraestruturas e Habitação usou antes uma dialética entre "o sentido de comunidade" e objetivos de igualdade preconizados (segundo ele) pelos socialistas, e "o individualismo, a centralidade do mercado e da competição defendidos pela direita" portuguesa.