Eleições: PR pede aos portugueses que não deixem a decisão "nas mãos de 20% ou 25%"

O Presidente da República pediu hoje aos portugueses que façam o "pequeno sacrifício" de votar nas eleições para o Parlamento Europeu e não deixem "nas mãos de 20% ou de 25% a decisão que é de todos".

Numa comunicação sobre as eleições deste domingo, divulgada na televisão e na rádio e no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que atualmente "é tão importante o que se decide na Europa como muito do que se decide apenas em Portugal" e que nos próximos anos "decisões fundamentais" para o futuro serão tomadas no quadro europeu.

"Por isso, vos peço que esqueçais o que vos desgostou na campanha eleitoral, ou a tentação de pensar que é um voto incómodo, um voto desinteressante, um voto desnecessário, ou o comodismo de achar que votar é para os núcleos duros dos partidos, para os entendidos, para os mesmos de sempre", afirmou.