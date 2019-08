Eleições: PR remete solução de governo para escolha dos portugueses e pede a partidos para economizarem

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje que a solução de governo que resultar das eleições legislativas é "uma escolha dos portugueses" e apelou aos partidos para gastarem cada vez menos nas campanhas eleitorais.

Marcelo Rebelo de Sousa respondeu desta forma quando foi questionado pelos jornalistas sobre a posição do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, que rejeitou uma coligação formal com os partidos de esquerda.

"Essa é uma escolha dos portugueses, os portugueses é que devem escolher o que querem para o governo do país e para a composição do parlamento", declarou o chefe de Estado, à margem de uma visita a uma comunidade religiosa em Lisboa.