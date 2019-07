Eleições: PS assume como meta manutenção de um saldo primário de 3% do PIB até 2023

O PS assume como meta a manutenção de um saldo primário de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2023 e prevê um aumento anual em torno dos 3% da massa salarial na Administração Pública.

Estas estimativas constam do cenário macroeconómico do programa eleitoral dos socialistas, que será hoje aprovado em Convenção Nacional do PS, que decorre no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa,

No capítulo dedicado às "Boas contas", o PS refere que "o cenário macroeconómico para os próximos quatro anos perspetiva-se marcado por um quadro de maior incerteza" em resultado da evolução da economia internacional, o que gera "um contexto de abrandamento do crescimento da economia, cuja dimensão e duração é difícil de antecipar".