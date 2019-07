Eleições: PS quer alterar lei eleitoral autárquica e plano plurianual de admissões nas forças de segurança

O PS quer alterar a lei eleitoral autárquica, passando a ser a assembleia municipal a aprovar o órgão executivo, e um plano plurianual (2021/2023) de admissões nas forças e serviços de segurança.

Estas são duas das medidas previstas no capítulo da Boa Governação do programa eleitoral do PS, documento que hoje é debatido e aprovado na Convenção Nacional do partido que se realiza em Lisboa.

Na área da Defesa, os socialistas propõem-se aprofundar os mecanismos de partilha de valências entre os ramos das Forças Armadas, "não só nas áreas de apoio e logística, mas também nas de aquisição, manutenção e modernização de meios ou, ainda, de recrutamento e formação".