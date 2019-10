Eleições: "Resultado permite continuar luta" - CDU

O dirigente comunista Jorge Pires reconheceu hoje que a CDU vai obter um resultado mais baixo nas eleições legislativas do que há quatro anos, mas sublinhou que a votação alcançada "permite continuar nessa luta" pelos trabalhadores e o povo.

"Não é este resultado, eventualmente mais baixo, que nos tira essa força para continuar a lutar. Não, é um resultado que nos permite continuar nessa luta", disse o membro da comissão política do Comité Central do PCP, que concorre na Coligação Democrática Unitária (CDU), juntamente com "Os Verdes".

No centro de trabalho comunista Vitória, na lisboeta avenida da Liberdade, os perto de 100 apoiantes e elementos da estrutura de campanha presentes na zona do bar mantiveram o silêncio e os olhos concentrados nos écrãs de televisão enquanto foram anunciadas as projeções dos diversos canais, se qualquer manifestação sonora, negativa ou positiva face a dados que indicam a perda de vários mandatos da CDU no parlamento.