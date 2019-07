Eleições: Rio considera processo das listas do PSD "razoavelmente pacífico"

O presidente do PSD, Rui Rio, saudou hoje a aprovação das listas de candidatos a deputados do partido, considerando que o processo até foi "razoavelmente pacífico" e "não houve saneamentos selvagens".

Em declarações aos jornalistas no final do Conselho Nacional do PSD, que decorreu entre as 22:00 de terça-feira e as 03:00 de hoje, o presidente do PSD disse já ter visto processos de aprovação de listas "muito mais turbulentos" dentro do partido.

"É um bom resultado, já vi muitos processos destes ao longo da minha vida política: em 1983, em 1985, foram processos muito mais turbulentos que este. Os únicos que não foram é quando o PSD está no poder e o presidente do PSD é primeiro-ministro", defendeu.