Eleições: Rio considera ter perfil com mais "sensibilidade para a gestão" do que Costa

O presidente do PSD defendeu hoje que "há uma notória diferença" entre o seu perfil e o de António Costa, quanto à sensibilidade para a gestão, e avisou que os sociais-democratas não propõem uma "colossal descida de impostos".

Num almoço com empresários organizado pelo clube de reflexão política Via Norte, em Vila Nova de Gaia (Porto), Rui Rio apontou o caso específico do Serviço Nacional de Saúde, onde defendeu que o problema é mais de gestão do que recursos, para depois partir para uma comparação mais geral.

"Aquilo de que precisamos, em primeiro lugar, é mesmo ao nível da gestão pública termos mais gestão. E aí há notoriamente uma diferença entre aquilo que é o meu perfil e o que é o perfil do Dr. António Costa, no que concerne à sensibilidade para a área da gestão", afirmou.