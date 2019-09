Eleições: Rio passou a manhã em Santarém entre danças e ceifeiras

A caravana social-democrata passou hoje a manhã no distrito de Santarém, onde o presidente do PSD, Rui Rio, visitou uma produção de arroz, conduziu uma ceifeira e teve ainda oportunidade de mostrar os seus dotes de dançarino.

Quando chegou a Santo Estêvão, freguesia do concelho de Benavente, no distrito de Setúbal, o líder do PSD já tinha à sua espera três campinos a cavalo e uma comitiva de dirigentes locais junto a um arrozal.

Apesar de o objetivo passar por mostrar a Rio como se faziam as coisas antigamente, foi o método moderno que o cativou.