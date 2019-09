Eleições: RIR procura "um cantinho" na AR mas "grande vitória" será baixar a abstenção

O dirigente do Reagir -- Incluir -- Reciclar (RIR), Vitorino Silva, assume que o partido vai concorrer às eleições legislativas de 06 de outubro para obter "um cantinho" no parlamento, mas considera que a "grande vitória" será conseguir diminuir a abstenção.

"O importante é termos representação [na Assembleia da República], ali um cantinho [no hemiciclo]", vincou Vitorino Silva, em entrevista à agência Lusa, acrescentando que o RIR vai a votos porque "é preciso frescura" e "sangue novo" na política.

O antigo candidato às eleições presidenciais (conhecido como "Tino de Rans") e agora rosto do RIR lembra que, em 2016, teve 152.094 votos, 47.405 dos quais no distrito do Porto, por onde é cabeça de lista: "Se [o partido] tiver 47 mil votos no Porto, claro que temos gente no parlamento".