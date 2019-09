Eleições: Riscos apontados por Centeno foram 'fait-divers' sem sustentação para distrair de Tancos -- PSD

Joaquim Miranda Sarmento, mandatário do PSD para as legislativas, disse hoje à Lusa que os três riscos apontados por Mário Centeno no programa eleitoral do PSD foram um 'fait-divers' sem sustentação para que se fale menos de Tancos.

"Interpreto [a conferência de imprensa de Mário Centeno hoje] como uma tentativa de criar um 'fait-divers', eventualmente para que se fale menos de Tancos. Eu acho que Tancos é o elefante na sala e, portanto, dificilmente deixará de se falar, mas quanto menos se falar, melhor para o PS", afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra na quarta-feira.

O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área das Finanças Públicas admitiu "que possa ter havido essa intenção porque a conferência de imprensa acabou por se resumir a uma mão cheia de nada, com três críticas perfeitamente rebatíveis, com números atirados ao ar e sem qualquer sustentação por parte de alguém que é ministro das Finanças".