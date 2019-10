Eleições: "Sei que posso ganhar e sei que posso perder", mas povo "vota sempre bem" - Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu hoje que "pode ganhar ou pode perder" as eleições de domingo, e defendeu que "o povo é quem mais ordena" e "vota sempre bem".

À margem de um almoço com agentes culturais, no parque Mayer, em Lisboa, Rui Rio recusou traçar metas eleitorais ou clarificar se se recandidata à liderança do PSD em caso de derrota nas legislativas.

"Não entro naqueles ditos comuns do politicamente correto e dizer que 'vou ganhar, tenho toda a certeza' (...) Claro que tenho dúvidas, então vai haver eleições, eu sei lá quem vai ganhar, sei que posso ganhar e sei que posso perder", afirmou, dizendo que há dias que tem "uma intuição maior" do que em outros.