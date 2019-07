Eleições: Silvano diz que só há um "paraquedista" nos 331 candidatos a deputados do PSD

O secretário-geral do PSD afirmou na terça-feira que, no total de 331 candidatos a deputados do partido, apenas há um "paraquedista", o líder dos Trabalhadores Social Democratas (TSD), Pedro Roque, que irá na lista de Leiria.

"Destaca-se o facto de todos os candidatos - no total de 331, entre suplentes e efetivos -, apenas com uma exceção, pertencerem aos respetivos distritos, o que constitui um facto inédito, com o qual o presidente do partido se tinha comprometido", defendeu José Silvano, em conferência de imprensa antes do arranque do Conselho Nacional, em Guimarães, distrito de Braga.

A exceção, apontou, será a do líder da estrutura autónoma dos TSD, um órgão nacional.