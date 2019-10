Eleições/Bragança: Distrital do PSD defende que têm de acabar as "questiúnculas internas"

O presidente da distrital de Bragança do PSD, Jorge Fidalgo, defendeu hoje que o partido tem de acabar com "questiúnculas internas" e respeitar a vontade dos militantes em relação ao líder.

Jorge Fidalgo entende que a continuidade de Rui Rio como presidente do PSD depende "da vontade dele" e, assumindo-se como um "institucionalista", defende que a questão da liderança só deve ser discutida no momento próprio, que é o congresso marcado para o final do próximo ano.

"Tal como defendemos a estabilidade no país, devemos defendê-la no partido. Se continuarmos com questiúnculas internas, dificilmente conseguiremos um resultado positivo", afirmou, em declarações à agencia Lusa.