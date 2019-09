Eleições/Madeira: Abstenção desce pela primeira vez em 35 anos

A taxa de abstenção desceu hoje nas regionais da Madeira, invertendo a tendência de subida que se verificou em todas as eleições para a Assembleia Legislativa da região autónoma desde 1984.

Segundo os resultados provisórios das eleições de hoje divulgados no 'site' da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, quando já estavam apuradas todas as freguesias, a abstenção terá ficado nos 44,49%, quando estavam recenseados 257.232 eleitores.

O valor recorde da abstenção desde 1976, ano das primeiras eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira, tinha-se registado em 2015, quando não foram votar 50,42% dos 256.755 eleitores inscritos.