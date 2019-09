Eleições/Madeira: BE desiludido com os resultados que o afasta do parlamento

O cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) às eleições legislativas da Madeira, Paulino Ascenção, manifestou-se hoje "bastante desiludido" com os resultados, que afastam os bloquistas da Assembleia Legislativa.

"O resultado é uma desilusão. A expectativa era crescermos, por aquilo que tínhamos visto da reação das pessoas nas ruas e até de algumas sondagens recentes. Mas, pronto, o que conta são os resultados, disse o candidato à agência Lusa.

O BE perdeu os dois deputados que tinha conseguido conquistar em 2015 e deixou de ter representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, perdendo 2.361 votos em relação às últimas eleições regionais, numas eleições que o PSD venceu hoje com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta.