Eleições/Madeira: JPP confia que vai haver "clima de estabilidade política" no arquipélago

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, mostrou-se hoje confiante em que vai haver "clima de estabilidade política" na Região Autónoma da Madeira, na sequência das eleições de domingo, apesar de o PSD ter perdido a maioria absoluta.

"Há vencedores eleitorais. Temos de respeitar esse princípio. É a democracia a funcionar na sua plenitude. Não vamos ser foco de instabilidade, de forma nenhuma", afirmou.

Élvio Sousa falava após uma audiência com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que hoje recebe, no Funchal, os representantes das cinco forças partidárias com assento parlamentar - PSD, PS, CDS-PP, JPP e CDU - em resultado das eleições regionais.