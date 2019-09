Eleições/Madeira: PCP considera que "tanta gente foi enganada" e votou "na base da falsidade"

O coordenador do PCP/Madeira, Edgar Silva, afirmou hoje que "tanta gente terá sido enganada" nas eleições legislativas de domingo e votou na "base da falsidade", pensando que estava em causa a eleição do presidente do Governo Regional.

"Houve aqui um logro, porque havia toda uma propaganda para fazer de conta que se ia eleger o presidente do governo. E, como a vida está a demonstrar, não foi eleito nenhum presidente do governo. O que estava em causa era decidir a eleição de deputados e de que deputados precisa o parlamento para a defesa do interesse regional", disse.

Edgar Silva falava à saída de uma audiência com o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que hoje se reúne com os representantes das cinco forças partidárias com assento parlamentar - PSD, PS, CDS-PP, JPP e CDU - em resultado das eleições regionais.