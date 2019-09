Eleições/Madeira: PSD pagou o preço de dois anos de governação desastrosos - Alberto João Jardim

O ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim afirmou hoje que a perda da maioria absoluta do PSD é o resultado dos dois primeiros anos "desastrosos" da governação de Miguel Albuquerque e manifestou-se insatisfeito com o resultado.

"Não estou satisfeito. Ainda tentei deitar a mão. O PSD paga, neste momento, o preço dos dois primeiros anos desastrosos de governo que fez aqui na Madeira", afirmou Alberto João Jardim, em declarações à RTP.

O PSD venceu no domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados, segundo dados oficiais da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.