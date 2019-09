Eleições/Madeira: Resultados oficiais publicados hoje em Diário da República

Os resultados oficiais das eleições legislativas regionais da Madeira foram hoje publicados em Diário da República (DR), confirmando a vitória do PSD, com 40,33% dos votos.

Os resultados oficiais publicados em DR têm ligeiras alterações decimais em relação à informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna divulgada no dia das eleições, não alterando, contudo, a relação entre os deputados eleitos.

De acordo com o DR, o PSD venceu as eleições de 22 de setembro com 40,33% dos votos, elegendo 21 dos 47 deputados. O PS obteve 36,59 % e elegeu 19 deputados, seguido do CDS-PP, com 5,89% dos votos e três deputados.