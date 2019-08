Eleições/Madeira: TC rejeita coligação Unidos pela Madeira composta por MPT e Aliança

O Tribunal Constitucional rejeitou hoje a coligação 'Unidos Pela Madeira', formado pela Aliança e Partido da Terra, no âmbito das eleições legislativas regionais na Madeira, confirmaram os responsáveis partidários na região.

De acordo com o Joaquim José Sousa (Aliança) e Válter Rodrigues (MPT), a decisão do TC está relacionada com a simbologia destas forças partidárias.

"Do que sei, o TC não quis que juntássemos os logótipos dos dois partidos, defendendo que a coligação 'Unidos Pela Madeira' se apresentasse com uma simbologia própria", disse Joaquim José Sousa à agência Lusa.