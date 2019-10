Eleições/Moçambique: CNE desencoraja permanência dos eleitores junto das mesas após votarem

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique, Abdul Carimo, recomendou hoje aos eleitores que não fiquem junto das mesas depois de votarem.

"Desencorajamos a permanência dos eleitores depois de terem exercido o seu direito de voto dentro do perímetro da assembleia de voto, pois isso contraria o espírito e a letra da legislação eleitoral aprovada por consenso na Assembleia da República", disse Abdul Carimo, falando durante uma exortação à nação no contexto do escrutínio agendado para terça-feira.

Em causa está o posicionamento conjunto dos principais partidos de oposição moçambicana (Renamo, MDM, Amussi e Ecologista), que defendem que os eleitores devem "acampar nas imediações dos postos de votação" pacificamente para evitar fraudes no escrutínio.