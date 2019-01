Eleições/RDCongo: Conselho de Segurança pede solução pacífica para conflito eleitoral

Por Lusa | 20:17

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu hoje aos partidos da República Democrática do Congo (RDCongo) que encontrem uma solução pacífica e através dos meios legais face à contestação dos resultados provisórios das eleições de 30 de dezembro.

"Eles [os membros do Conselho de Segurança] encorajaram os envolvidos a preservar o clima pacífico geral das eleições e a assumirem quaisquer dúvidas ou disputas através dos mecanismos adequados e processos assegurados pela Constituição da República Democrática do Congo e a sua lei eleitoral", afirmou o presidente daquele órgão, José Singer Weisinger, em comunicado.

No comunicado, o presidente do Conselho de Segurança lembrou que os membros "saudaram a realização pacífica das eleições apesar dos desafios técnicos, logísticos e de segurança no dia da votação e a decisão de suspender o voto em certas partes do país".