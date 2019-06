Eletricidade restaurada em 90% da Argentina - Imprensa

A agência estatal de notícias argentina noticiou que o fornecimento de eletricidade foi reposto na maior parte do país, depois de um apagão que deixou milhões de pessoas às escuras.

A Telam disse, no domingo, que a Argentina tinha restaurado a energia em 90% do país da América do Sul, bem como à maioria dos três milhões de habitantes do Uruguai.

O apagão maciço atingiu a Argentina, o Uruguai e o Paraguai no domingo. O Presidente argentino, Mauricio Macri, qualificou a falha na rede elétrica no país "sem precedentes".