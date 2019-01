Eliminação da dupla tributação com Angola ajuda muito as empresas - CCIPA

Por Lusa | 10:14

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola considerou hoje à Lusa que o convénio que elimina a dupla tributação entre os dois países incentiva as relações comerciais e os investimentos de longo prazo.

O convénio que vai a votação na Assembleia Nacional de Angola esta terça-feira "não muda a vida das empresas, mas contribui significativamente para que a vida das empresas seja mais facilitada e haja um maior incentivo para as relações comerciais entre os dois países", disse João Traça em entrevista à Lusa.

Questionado sobre qual a alteração mais importante para os empresários, João traça elencou as alterções na retenção na fonte no pagamento da prestação de serviços e a estabilidade fiscal que introduz a longo prazo, considerando que as alterações em sede de IRS acabam por ser menos significativas.