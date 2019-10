Elisa Ferreira irá abster-se em decisões que envolvam "direta ou indiretamente" o marido

A comissária indigitada por Portugal, Elisa ferreira, revelou hoje que irá abster-se de participar em decisões que envolvam "direta ou indiretamente" o seu marido, de modo a prevenir qualquer "perceção de um conflito de interesses".

Questionada pela eurodeputada austríaca Simone Schmiedtbauer (Partido Popular Europeu) sobre a possível existência de um conflito de interesses entre a pasta que irá tutelar -- da Coesão e Reformas -- e o cargo do marido, Fernando Freire de Sousa, que é presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Norte, entidade responsável pela aplicação de fundos comunitários, a comissária designada começou por agradecer a oportunidade de, diante do Parlamento Europeu, poder esclarecer a questão.

"Escrevi à presidente eleita dizendo que, se em algum momento, houver algum risco -- e vou ler o que escrevi --, estou preparada para tomar todas as medidas necessárias para prevenir qualquer perceção de conflito de interesses. Concretamente, isto significa que me absterei de qualquer participação em decisões relativas à implementação de fundos que são da minha responsabilidade e que possam diretamente ou indiretamente ter impacto nos interesses pessoais do meu marido enquanto presidente dessa instituição", revelou.