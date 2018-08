Por Lusa | 05:09

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou na sexta-feira que não vai tirar a empresa de carros elétricos de bolsa, depois de ter ameaçado que o poderia fazer.

De acordo com um comunicado, Elon Musk tomou a decisão com base no feedback de acionistas, incluindo investidores institucionais.

No dia 07 de agosto, o presidente executivo da Tesla escreveu, na sua conta Twitter, estar a "considerar tornar a Tesla privada a 420 dólares [cerca de 360 euros]".