Elza Soares canta "Deus é Mulher" em julho em Lisboa

A cantora brasileira Elza Soares atua a 17 de julho no Capitólio, em Lisboa, num concerto para mostrar "Deus é Mulher", o álbum que editou no ano passado, foi hoje anunciado.

Este será um regresso da cantora carioca a Portugal, onde tem atuado com alguma regularidade desde que, em 2015, lançou "Mulher do Fim do Mundo", o primeiro álbum de músicas inéditas, apesar da longa carreira na música brasileira.

Sobre "Deus é Mulher", no qual volta a rodear-se de músicos da nova música brasileira, Elza Soares tem de novo uma voz ativa e ativista sobre direitos humanos, minorias, liberdade sexual, vítimas de violência.