Morreram 281 crianças com menos de um ano em 2018

Números foram superiores em relação ao ano passado.

Por Lusa | 12:02

Em 2018 morreram 281 crianças com menos de um ano, mais 52 do que no ano anterior, voltando-se a valores próximos dos de 2016, quando foram registados 282 óbitos infantis, revelam esta segunda-feira dados do INE.

A taxa de mortalidade infantil em 2018 foi 3,2 óbitos por mil nados vivos (2,7 em 2017), o mesmo valor observado em 2016, indicam as "Estatísticas Vitais 2018", do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo os dados do INE, o valor mais baixo desta taxa tinha sido registado em 2010, com 2,5 óbitos infantis por mil nados-vivos.