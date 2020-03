Em Espanha e Itália, o coronavírus espalhou-se rapidamente. Como será em Portugal?

entrada numa "fase de crescimento exponencial da pandemia", a ministra da Saúde,

, Portugal está agora numa "fase de aceleração do contágio".



Mas em como se compara o caso de Portugal com o dos países vizinhos Espanha, França e Itália, que somam já largas milhares de casos numa questão de dias?









França foi o primeiro país europeu a conhecer a pandemia, com três casos confirmados a 24 de janeiro. O número permaneceu relativamente estável, até começar a subir exponencialmente a 24 de fevereiro, um mês depois do primeiro caso, quando o país já conhecia 12 doentes com o novo coronavírus.



Já Itália conheceu uma subida mais vertiginosa: o país com mais casos conhecidos e mortes devido à Covid-19 tinha apenas 4 casos confirmados a 20 de fevereiro, na região da Lombardia. No dia seguinte, eram já 21.



Se compararmos a evolução dos primeiros 16 dias do Covid-19 em Portugal, desde que foi confirmado o primeiro caso a 2 de março, a situação não é tão grave. Ao 16º dia com casos confirmados, Portugal soma 448, Espanha somava 1231 (a 9 de março), França contabilizava 1786 casos após mais de duas semanas de crescimento exponencial de casos e Itália registava 3858 infetados com o novo coronavírus - mais de oito vezes o número de casos no nosso país.





No que diz respeito a mortes, a sua evolução não permite prever o que acontecerá a Portugal, até porque existe uma amostra reduzida. A primeira morte no país foi registada esta segunda-feira, um homem de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria e que tinha outros problemas associados.



Mas é possível comparar os casos dos países com maior número de mortes e infetados na Europa. Depois de ter anunciado a sua primeira morte devido ao novo coronavírus a 3 de março, Espanha tem, neste momento, um ritmo superior ao que Itália possuía no 15º dia após a primeira morte. No entanto, Itália contabiliza já um total de mais de 2.500 mortes neste momento, 26 dias após a primeira morte registada no país.





Ao mesmo tempo, e embora a Organização Mundial de Saúde tenha estabelecido uma taxa de letalidade para a Covid-19 de 3,4%, este número varia de país para país.



Em França, esta tem permanecido relativamente estável ao longo das últimas semanas, variando entre os 1,4% e os 2,3%. Em Espanha, a taxa de letalidade do novo coronavírus tem subido consideravelmente, ultrapassando França, estando agora situada nos 4,4%.



Mas é em Itália, o país com o segundo maior número de casos confirmados em todo o mundo, que a situação se tem tornado incontrolável - a taxa de letalidade da doença está já acima dos 8%.



Em Portugal, com um morto registado em 448 casos confirmados, a taxa de letalidade da doença é de apenas 0,22% neste momento.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas em todo o mundo, das quais sete mil morreram. Mais de 75 mil recuperaram da doença. O surto já se espalhou por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



De acordo com conta do matemático Jorge Buescu, sobre a evolução do coronavírus Covid-19 em Portugal, os casos confirmados podem chegar aos 48 mil até ao final de março. E os valores apresentados até esta terça-feira parecem confirmar as previsões.



Veja a evoluição do número de casos confirmados, suspeitos e mortes em Portugal