Em Macau não é possível mobilizar protestos como os de Hong Kong -- Associação de Advogados

O presidente da Associação de Advogados de Macau defendeu em entrevista à Lusa que em Macau não é possível promover uma mobilização como a que se assistiu nos protestos em Hong Kong contra a lei da extradição.

"Acho que em Macau não é possível mobilizar as pessoas, nem pagando, até porque não vai haver ninguém a pagar para fazer barulho", ironizou Neto Valente, depois de recordar palavras de um "fanático defensor do Partido [Comunista] que toda a gente foi paga com duas mil patacas, por cabeça, para se apresentar na manifestação" que juntou milhões de pessoas nas ruas de Hong Kong.

"Isso é insulto a dois milhões de pessoas, quase um terço da população de Hong Kong" que saiu à rua, sustentou.