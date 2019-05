Emissões de dívida de países lusófonos em moeda chinesa são benéficas para todos - Banco da China

A diretora-geral do Departamento de Instituições Financeiras do Banco da China disse hoje à Lusa que o banco está "em contactos" com vários países lusófonos sobre uma eventual emissão de dívida em moeda chinesa.

"Temos alguns contactos, mas há coisas que temos de manter confidenciais, mas a emissão de títulos de divida em moeda chinesa é possível e é benéfica para ambas as partes", respondeu Wendy Sun Min quando questionada sobre uma possível emissão de dívida soberana de Angola ou Moçambique em renminbis.

Em entrevista à Lusa na filial de Macau do Banco da China, a responsável pelo contacto com as instituições financeiras internacionais lembrou que a moeda chinesa já faz parte das moedas aceites internacionalmente para emissão de dívida soberana "e por isso mais países estão a tomar atenção ao renminbi, de forma a terem algumas reservas nesta moeda".