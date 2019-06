Empresa da Sonae Indústria encerra atividade na Alemanha até ao final de 2020

A GHP Glunz, uma subsidiária da Sonae Arauco, anunciou hoje a sua intenção de encerrar, no final de 2020, todas as atividades da sua fábrica em Horn-Bad Meinberg, na Alemanha, devido ao "fraco desempenho financeiro", informou a Sonae Indústria.

"A Sonae Indústria informa que a GHP Glunz Holzwerkstoffproduktions - GmbH anunciou hoje a intenção de encerrar, no final de 2020, todas as atividades da sua fábrica em Horn-Bad Meinberg (Alemanha)", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A GHP é uma subsidiária da Sonae Arauco, a parceria entre a Sonae Indústria e a Arauco, tem 106 colaboradores, tendo como principais atividades a produção de energia e venda de laminados, a produção de 'worktops' (bancadas de trabalho) e a operação de uma central de produção de energia.