Empresa promete cem anos de pizzas grátis a quem tatuar o seu logo

Campanha teve tanto sucesso na Rússia que foi cancelada pouco depois.

12:43

A sucursal da pizaria Domino's na Rússia anunciou uma campanha, no mínimo, original: oferecia pizas grátis durante cem anos a quem tatuasse o logótipo da marca.



A iniciativa teve tanta adesão que a empresa acabou por ter de terminar a campanha mais cedo que o previsto.



De acordo com a imprensa internacional, em menos de uma semana, mais de 350 pessoas tatuaram a peça de dominó caraterística da marca. Os clientes não recusaram a proposta e as imagens das tatuagens invadiram as redes sociais.

Estava previsto que a campanha de marketing chegasse ao fim no dia 31 de outubro. No entanto, o término foi antecipado para dia 4 de setembro devido à grande adesão por parte do público russo.



Recorde-se que a Domino's Pizza é uma empresa de restaurantes de pizzas e aperitivos. Atualmente, é a maior empresa de entregas de pizzas em todo o mundo, com cerca de 13.000 lojas em 83 países.