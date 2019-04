Empresário moçambicano raptado no centro de Maputo

Homem com mais de 50 anos foi levado por três homens e continua desaparecido.

Por Lusa | 10:55

Um empresário moçambicano foi raptado ao princípio da noite de quarta-feira no centro de Maputo e continua desaparecido, disse esta quinta-feira à Lusa o porta-voz da polícia na capital, Leonel Muchine.

A mesma fonte adiantou que a polícia recebeu uma denúncia sobre o rapto de um empresário com pouco mais de 60 anos protagonizado por três homens armados com AK-47, à saída do seu estabelecimento no centro de Maputo.

"Para intimidar a vítima e as pessoas que estavam perto, os raptores efetuaram disparos para o ar e forçaram a vítima a entrar na viatura em que seguiam, um Toyota", declarou Leonel Muchine.