Empresas no interior deverão ter dedução à coleta do IRC de até 20% dos salários

Por Lusa | 15:48

O Governo quer que as empresas fixadas no interior passem a deduzir à coleta do IRC de até 20% dos salários, afirmou hoje o ministro Adjunto, referindo que a medida carece ainda de discussão final com a Comissão Europeia.

O Governo pretende que, ao nível do IRC (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas), se possa aceitar "a dedução à coleta do IRC de até 20% dos custos salariais" das empresas instaladas no interior, quer aquelas que já estão a laborar nesses locais quer aquelas que se venham a instalar, afirmou hoje o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira.

A medida está prevista no Programa de Valorização do Interior, aprovado hoje em Conselho de Ministros Extraordinário, que decorreu na Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra.