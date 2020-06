Empresas portuguesas têm dimensão média mais baixa da União Europeia

As empresas portuguesas têm a dimensão média mais baixa da União Europeia, a par da Eslováquia, com 3,4 pessoas, divulgou hoje a Pordata, a propósito do Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME).

Numa análise ao tecido empresarial português, com dados até 2018, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos concluiu que Portugal tem a dimensão média das empresas mais baixa da União Europeia, com 3,4 pessoas, tal como a Eslováquia, enquanto Alemanha e Luxemburgo têm a média mais alta, de pelo menos 10 pessoas.

De acordo com a Pordata, em 2018, as PME representavam 99,9% das empresas em Portugal e empregava, 78% do pessoal ao serviço.