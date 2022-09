O Comandante de Bombeiros Voluntários Sul e Sueste do Barreiro, que estava desaparecido desde ontem, quinta-feira, foi encontrado por colegas, em Pegões, Montijo, na tarde desta sexta-feira, conforme apurou oAcácio Coelho, nome ligado ao basquetebol do concelho do Barreiro, assumiu funções como Comandante do Corpo Activo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste em 2012.A corporação de Bombeiros deu o alerta do desaparecimento, às autoridades, esta quinta-feira.Em atualização.