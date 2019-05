Encontrado corpo de estrangeiro desaparecido no rio Ardila em Moura

O corpo do homem de nacionalidade estrangeira desaparecido hoje no rio Ardila, no concelho de Moura, no distrito de Beja, foi encontrado pelas autoridades às 20:05, revelou à agência Lusa a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja afirmou que o homem foi "encontrado dentro de água, já sem vida, por mergulhadores dos bombeiros".

"O corpo já foi retirado e ainda se encontra no local", mas vai ser levado para os serviços de medicina legal do Hospital de Beja, acrescentou a fonte.