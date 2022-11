Encontrado corpo de pescador atirado ao mar na Boca do Inferno

O agressor, de 54 anos, já foi identificado e detido pela PJ, que foi chamada ao local.

O corpo do pescador, de 49 anos, que foi atirado ao mar na Boca do Inferno, em Cascais, foi encontrado esta sexta-feira.De acordo com o capitão do porto de Cascais o corpo de Gonçalo Trindade foi encontrado em avançado estado de decomposição, cerca das 15h, enrolado em redes de pesca.Os mergulhadores da polícia marítima aproveitaram o facto de a maré estar calma e de as condições atmosféricas estarem favoráveis para conseguirem chegar até ao local.Relatos de testemunhas dizem que Gonçalo Trindade teve um desentendimento com outro homem, também pescador, que o terá empurrado para a água.