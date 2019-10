Encontro Internacional Malcolm Lowry sai pela primeira vez do Mexico e aterra em Lisboa

O encontro internacional Malcolm Lowry, dedicado desde 2001 ao autor do romance "Debaixo do Vulcão", vai realizar-se pela primeira vez fora do México e a cidade escolhida foi Lisboa, uma iniciativa do editor Marcelo Teixeira e de outros entusiastas deste escritor.

Organizado pela Fundación Malcolm Lowry, sempre no Dia dos Mortos, porque é quando se passa a ação de "Debaixo do Vulcão", obra maior do autor e um dos mais importantes romances modernistas do século XX, o encontro tem esta ano lugar marcado na Biblioteca Municipal Camões, em Lisboa, nos dias 30 e 31 de outubro.

A história da transferência do encontro para Lisboa é explicada por Marcelo Teixeira, editor da Parsifal e um dos responsáveis por esta iniciativa, que, juntamente com um grupo de amigos de diversos países, admiradores de Malcolm Lowry, promovem todos os anos um encontro em Cuernavaca, no México, para discutir as obras do escritor.