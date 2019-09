Encontro MEXE arranca hoje no Porto com 70 ações artísticas

A quinta edição do MEXE -- Encontro Internacional de Arte e Comunidade arranca hoje e decorre até domingo com mais de 70 ações artísticas, que envolvem mais de 400 participantes de seis países.

Tendo por mote "O comum em tempos de confusão", o MEXE volta a desdobrar-se entre exposições, debates, cinema, teatro, dança e concertos, entre outras expressões, com um "lugar especial" reservado a África, América Latina e sul da Europa.

No Jardim de São Lázaro estará instalado o Mexe Praça, um "ponto de encontro" com vários concertos, que será palco do espetáculo de abertura, "ilha-jardim", criado pela estrutura do Porto PELE, para ensaiar "novas formas de habitar o espaço de vizinhança".